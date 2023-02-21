Бунин Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Пвел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Пётр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Орёл