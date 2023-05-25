Карпов Артем Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Артем Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1982

Отец: не указан

Мать: Карпова Татьяна Николаевна