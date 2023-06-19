Терещенков Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиПосле 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Терещенков Василий Никифоров
Мать: Васса Фаддеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна (Домника) Ефимьева
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841