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Терещенков Петр Васильев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

После 1841

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Терещенков Василий Никифоров

Мать: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна (Домника) Ефимьева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841