Троянова (Ишимова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Троянова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно