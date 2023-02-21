Троянова (Ишимова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянова (Ишимова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишимов Иван Степанович

Мать: Ишимова Капиталина Кондратьевна

Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Троянова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Троянов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троянов Владимир Викторович