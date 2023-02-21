Денисова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
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Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Павел Антонович

Мать: Денисова Клавдия Михайловна