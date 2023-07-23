Кветкин Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКветкин Степан Сергеевич

Кветкин Степан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кветкин Сергей

Мать: Кветкина Анастасия

Смерть
Неизвестно