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Кветкин Степан Сергеевич
Кветкин Степан Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кветкин Сергей
Мать
Кветкина Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Кветкин Сергей
Мать:
Кветкина Анастасия
Смерть
Неизвестно
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