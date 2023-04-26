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Касаткина Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Афонасьева

Отец ребёнка: Касаткин Афонасий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Афонасьева

Отец ребёнка: Касаткин Афонасий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
95 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Афонасий Иванов

Смерть
Неизвестно