Касаткина Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Афонасьева
Отец ребёнка: Касаткин Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Афонасьева
Отец ребёнка: Касаткин Афонасий Иванов
Место жительства
1850
95 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно