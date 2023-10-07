Скаредина (Малетина) Людмила Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкаредина (Малетина) Людмила Савватеевна

Скаредина (Малетина) Людмила Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1968

Сын: Скаредин Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Скаредин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1977

Дочь: Слободенюк Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Скаредин Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скаредин Валерий Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close