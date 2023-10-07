Скаредина (Малетина) Людмила Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1968
Сын: Скаредин Игорь Валерьевич
Отец ребёнка: Скаредин Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1977
Дочь: Слободенюк Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Скаредин Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно