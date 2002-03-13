Шелеметев Вениамин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметев Вениамин Павлович

Место рождения

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети

Дата рождения

31.05.1934

Дата смерти

13.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1934

Отец: Шелеметев Павел Ефимович

Мать: Шелеметева Наталия (Наталья) Васильевна

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
03.05.1959

Сын: Шелеметев Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Шелеметева Людмила Леонидовна

Кировская обл, пгт Тужа
Место жительства
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
13.03.2002
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми