Шелеметев Вениамин Павлович
Место рожденияКировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Дата рождения31.05.1934
Дата смерти13.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1934
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
03.05.1959
Сын: Шелеметев Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Шелеметева Людмила Леонидовна
Кировская обл, пгт Тужа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.2002