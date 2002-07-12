Галимзянова Камилла Тахирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимзянова Камилла Тахирзяновна

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2002

Отец: Галимзянов Тахирзян Мубаракзянович

Мать: Галимзянова Ирина Владимировна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)