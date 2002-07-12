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Галимзянова Камилла Тахирзяновна
Галимзянова Камилла Тахирзяновна
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
12.07.2002
Пол
Женский
Отец
Галимзянов Тахирзян Мубаракзянович
1963 г.р.
Мать
Галимзянова (Пичугина) Ирина Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2002
Отец:
Галимзянов Тахирзян Мубаракзянович
Мать:
Галимзянова Ирина Владимировна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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