Цыганов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1978

Дочь: Цыганова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Бураченкова Цыганова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Бураченкова Цыганова Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бураченкова Цыганова Юлия Александровна

Смерть
Неизвестно