Цыганов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1978
Дочь: Цыганова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Бураченкова Цыганова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Бураченкова Цыганова Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно