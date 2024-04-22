Роздухова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Роздухов Федор
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Роздухова Лариса Никандровна
Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Роздухов Николай Никандрович
Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Роздухова Александра Никандровна
Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Роздухов Дмитрий Никандрович
Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Роздухов Владимир Никандрович
Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич
Смерть
Неизвестно