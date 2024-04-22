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Роздухова Анна Федоровна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Роздухов Федор

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1869

Муж: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Роздухова Лариса Никандровна

Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Роздухов Николай Никандрович

Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Роздухова Александра Никандровна

Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Роздухов Дмитрий Никандрович

Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Роздухов Владимир Никандрович

Отец ребёнка: Роздухов Никандр Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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