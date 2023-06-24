Тимаков Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1963
Сын: Тимаков Николай Валентинович
Мать ребёнка: Тимакова Кудякова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Тимакова Кудякова Антонина Васильевна
Смерть
Неизвестно