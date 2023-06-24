Тимаков Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимаков Валентин Петрович

Тимаков Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1963

Сын: Тимаков Николай Валентинович

Мать ребёнка: Тимакова Кудякова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Тимакова Кудякова Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно