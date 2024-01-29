Юрченко (Кирильченко) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиДо 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
19.08.1891
Сын: Юрченко Самуил Михайлович
Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Романько Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
25.01.1900
Сын: Юрченко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Юрченко Дионисий Михайлович
Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1907