Юрченко (Кирильченко) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Кирильченко) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1907

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Юрченко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
19.08.1891

Сын: Юрченко Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Романько Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Юрченко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Юрченко Дионисий Михайлович

Отец ребёнка: Юрченко Михаил Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Михаил Мартынович

Смерть
До 1907
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