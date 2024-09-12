Желамская (Сморыго) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамская (Сморыго) Анна Тимофеевна

Место рождения

Пилипово, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Пилипово, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желамская Лукерья Ермиловна

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желамский Иван Ермилович

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д.Сельцы 2
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Рождение ребёнка
24.05.1876

Дочь: Желамская Гликерия Ермиловна

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Желамский Яков Ермилович

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д. Сельцы 2
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Табулович (Желамская) Ксения Ермиловна

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
1886

Сын: Желамский Сильвестр Ермилович

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д. Сельцы 2
Рождение ребёнка
21.05.1889

Дочь: Желамская Елена Ермиловна

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
31.07.1891 ст.

Сын: Желамский Илья Ермилович

Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родился в д. Сельцы 2
Смерть
Неизвестно

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