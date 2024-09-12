Желамская (Сморыго) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желамская Лукерья Ермиловна
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родился в д.Сельцы 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1876
Дочь: Желамская Гликерия Ермиловна
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
21.10.1878
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родился в д. Сельцы 2
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Табулович (Желамская) Ксения Ермиловна
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
1886
Сын: Желамский Сильвестр Ермилович
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родился в д. Сельцы 2
Рождение ребёнка
21.05.1889
Дочь: Желамская Елена Ермиловна
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
Родилась в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
31.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович
родился в д. Сельцы 2
Смерть
Неизвестно