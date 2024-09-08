Недосугов Владимир Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1925
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1958
Сын: Недосугов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Плешкова Надежда Петровна
Смерть
1980