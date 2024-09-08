Недосугов Владимир Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосугов Владимир Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1958

Сын: Недосугов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Плешкова Надежда Петровна

Смерть
1980

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