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Южаков Фёдор Трофимович

Место рождения

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Южаков Трофим

Мать: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Васка Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Игнашка Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Емельян Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Григорей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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