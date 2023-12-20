Баннова Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Бабкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юра
Отец ребёнка: Муромцев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вова
Отец ребёнка: Муромцев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элла
Отец ребёнка: Муромцев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муромцев Петр
Смерть
Неизвестно