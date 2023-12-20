Баннова Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Ксения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Бабкин Дмитрий

Мать: Баннова Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Отец ребёнка: Муромцев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Отец ребёнка: Муромцев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элла

Отец ребёнка: Муромцев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муромцев Петр

Смерть
Неизвестно
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