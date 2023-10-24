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Осипов Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Осипов Афанасий Алексеевич

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Осипов Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Осипов Игнатий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Осипова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Осипова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
06.07.1922

Дочь: Осипова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
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