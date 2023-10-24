Осипов Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Осипов Афанасий Алексеевич
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Осипов Игнатий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Осипова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Осипова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
06.07.1922
Дочь: Осипова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобылева Агрипина Ивановна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха