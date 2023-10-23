Шашуева Енафна Макарона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шашуева Мария Акинфеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шашуева Анна Акинфеевна
Отец ребёнка: Шашуев Акинфий Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Шашуева Зоя Акинфеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1984