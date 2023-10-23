Шашуева Енафна Макарона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашуева Енафна Макарона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шашуева Мария Акинфеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шашуева Анна Акинфеевна

Отец ребёнка: Шашуев Акинфий Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Шашуева Зоя Акинфеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1984
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