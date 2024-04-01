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Richardson Thomas R.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1746

Дата смерти

30.09.1830

Пол

Мужской

Отец

До 1726 г.р.

Мать

До 1731 г.р.

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1746

Отец: Richardson Thomas

Мать: Lucy //

Рождение ребёнка
24.12.1776

Дочь: Blackmore (Richardson) Lucy

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Nancy Ann

Рождение ребёнка
12.12.1786

Сын: Richardson Samuel

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Nancy Ann

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Philips (Richardson) Nancy Anne

Мать ребёнка: Richardson (Blackmore) Nancy Ann

Бракосочетание
02.04.1788

Жена: Boyer (Blackmore) Nancy Ann

Смерть
30.09.1830

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