Richardson Thomas R.
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1746
Дата смерти30.09.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1746
Отец: Richardson Thomas
Мать: Lucy //
Рождение ребёнка
24.12.1776
Дочь: Blackmore (Richardson) Lucy
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Nancy Ann
Рождение ребёнка
12.12.1786
Сын: Richardson Samuel
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Nancy Ann
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Philips (Richardson) Nancy Anne
Мать ребёнка: Richardson (Blackmore) Nancy Ann
Бракосочетание
02.04.1788
Смерть
30.09.1830