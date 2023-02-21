Захарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Демидова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.03.1901
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно