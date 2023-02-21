Захарова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Демидова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1901

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1904

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)