Мершиева (Черепенко) Анастасия Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1905
Дата смерти30.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1925
Сын: Мершиев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1934
Сын: Мершиев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2003