Мершиева (Черепенко) Анастасия Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиева (Черепенко) Анастасия Андреяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1905

Дата смерти

30.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1925

Сын: Мершиев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мершиев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мершиев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1934

Сын: Мершиев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мершиев Георгий (Егор) Васильевич

Смерть
30.06.2003
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