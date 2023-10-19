Машконцева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашконцева Екатерина

Машконцева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Машканцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Машконцев Терентий

Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Машконцев Варсонофий

Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Машконцов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close