Машконцева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Машконцев Терентий
Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Машконцев Варсонофий
Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Машконцов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Машконцов Яков Гаврилович
Смерть
Неизвестно