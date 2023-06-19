Климушкин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкин Яков Иванович

Климушкин Яков Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.10.1871

Дата смерти

После 03.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871

Отец: Климушкин Иван Лукьянович

Мать: Климушкина Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Климушкина Мария Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Климушкин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Климушкин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.12.1910