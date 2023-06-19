Климушкин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1871
Дата смертиПосле 03.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871
Бракосочетание
28.01.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1898
Сын: Климушкин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Климушкин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Климушкина Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.12.1910