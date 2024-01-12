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(Репина) Елена Геннадьевна
(Репина) Елена Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1962
Пол
Женский
Отец
Репин Геннадий Павлович
1938 г.р.
Мать
Репина Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1962
Отец:
Репин Геннадий Павлович
Мать:
Репина Нина
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