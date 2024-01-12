(Репина) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Репина) Елена Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1962

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1962

Отец: Репин Геннадий Павлович

Мать: Репина Нина

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