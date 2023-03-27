Кычёв Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кычёва Любовь Алексеевна
Смерть
1974
Ухта
Похороны
Неизвестно
Ухта