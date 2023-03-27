Кычёв Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычёв Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кычёва Любовь Алексеевна

Смерть
1974
Ухта
Похороны
Неизвестно
Ухта