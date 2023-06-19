Румянцев Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1905
Дата смерти01.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Место жительства
По 1952
г. Харьков, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1953 по 1993
Смерть
01.12.1993