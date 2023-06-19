Румянцев Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Алексей Матвеевич

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Место рождения

Минцево, Данилковская волость, Галичский уезд

Дата рождения

16.02.1905

Дата смерти

01.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Минцево, Данилковская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1905
Минцево, Данилковская волость, Галичский уезд
Место жительства
По 1952
г. Харьков, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1953 по 1993
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.12.1993
Москва, город федерального значения Москва