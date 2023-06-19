Вейнер Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейнер Михаил

Вейнер Михаил

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.12.1901

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1901

Отец: Вейнер Аркадий Петрович

Мать: Вейнер Варвара Рудольфовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1925

Жена: Вейнер Татьяна Ивановна

Ленинград, церковь на Каменном острове.
Работа или профессия
Неизвестно
Электрохимик, гл. инженер и-та Гипроалюминий | Работал у академика Чернышева по электрогазоочистке.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Технологический институт
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Умер от голода в блокаду.