Вейнер Михаил
Место рождения
Дата рождения28.12.1901
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1901
Бракосочетание
1925
Жена: Вейнер Татьяна Ивановна
Ленинград, церковь на Каменном острове.
Работа или профессия
Неизвестно
Электрохимик, гл. инженер и-та Гипроалюминий | Работал у академика Чернышева по электрогазоочистке.
Образование
Неизвестно
Технологический институт
Смерть
1942
Причина смерти: Умер от голода в блокаду.