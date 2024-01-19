Булагина (Бердникова) Василиса Пимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булагина (Бердникова) Василиса Пимановна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Булагина Ксенья Харитоновна

Отец ребёнка: Булагин Харитон Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булагин Харитон Максимович

ГАСО, 24-1-1502-77об
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
Неизвестно
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