Булагина (Бердникова) Василиса Пимановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Булагина Ксенья Харитоновна
Отец ребёнка: Булагин Харитон Максимович
ГАСО, 24-1-1502-77об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502-77об
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
Неизвестно