Николаева Ньургуйаана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Сын: Николаев Максим Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
2022
Сын: Николаев Артем Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно