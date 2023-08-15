Николаева Ньургуйаана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Ньургуйаана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Сын: Николаев Максим Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
2022

Сын: Николаев Артем Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Васильевич

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