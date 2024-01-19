Фаизова (Фаизов) Алсу
Место рождения
Дата рождения29.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1975
Отец: Фаизов Равиль
Мать: Фаизова Раиса
Рождение ребёнка
29.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Александр
Италия
Рождение ребёнка
04.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Александр
Место жительства
Неизвестно