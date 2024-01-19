Фаизова (Фаизов) Алсу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизова (Фаизов) Алсу

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Место рождения

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.08.1975

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1975

Отец: Фаизов Равиль

Мать: Фаизова Раиса

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Александр

Италия
Рождение ребёнка
04.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Александр

Место жительства
Неизвестно
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