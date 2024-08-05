Воротынцева (Коптева) Анисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти19.06.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Коптев Владимир Михайлович
Мать: не указана
Дочь: Воротынцева Павла Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Дочь: Воротынцева Стефания Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Дочь: Воротынцева Любовь Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Андрей Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Василий Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Дмитрий Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Иван Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Федосья Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Михаил Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Никита Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Дочь: Воротынцев Марфа Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Дочь: Воротынцева Пелагея Ананьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович
Сын: Воротынцев Савва Ананьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович