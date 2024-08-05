Воротынцева (Коптева) Анисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынцева (Коптева) Анисия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

19.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Коптев Владимир Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воротынцева Павла Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воротынцева Стефания Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Место жительства
До 1845
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1845 по 1846
Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Воротынцев Ананий Гаврилович

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Воротынцева Любовь Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Место жительства
С 1846
Глуховка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Воротынцев Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
05.12.1850

Сын: Воротынцев Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Глуховка, Калачинский муниципальный район, Омская область
ИАОО ИАОО | Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Куликовского Сыропятской волости | ф.16, оп.2, д.152, л.463об-464
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Воротынцев Василий Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
25.05.1855

Сын: Воротынцев Дмитрий Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
30.05.1857

Сын: Воротынцев Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
10.06.1859

Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Федосья Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
19.09.1860

Сын: Воротынцев Михаил Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 15.04.1862

Сын: Воротынцев Никита Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.07.1863

Дочь: Воротынцев Марфа Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.09.1864

Дочь: Воротынцева Пелагея Ананьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Рождение ребёнка
17.01.1867

Сын: Воротынцев Савва Ананьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Ананий Гаврилович

Смерть
19.06.1912
Глуховка, Калачинский муниципальный район, Омская область

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