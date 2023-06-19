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Рягузов Андрей Ефимович

Место рождения

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Рягузов Ефим

Мать: не указана

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Рягузова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Рягузова Прасковья Андреевна

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рягузова Прасковья Андреевна

Смерть
23.03.1943
Шилово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
23.03.1943 г. погиб в бою у д. Шилово Гнездинского р-на Смоленской области. 1952 г. – перезахоронен в городе Рудня Смоленской области в братской могиле у ГДК (городского дворца культуры).