Рягузов Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Рягузов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Рягузова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Рягузова Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1943
Шилово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
23.03.1943 г. погиб в бою у д. Шилово Гнездинского р-на Смоленской области. 1952 г. – перезахоронен в городе Рудня Смоленской области в братской могиле у ГДК (городского дворца культуры).