Андреев Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1930

Сын: Андреев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Андреева Варвара

Александровка Тамбовская обл., 393739
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Варвара

Александровка. Тамбовская обл., 393739
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Александровка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно