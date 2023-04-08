Андреев Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1930
Сын: Андреев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Андреева Варвара
Александровка Тамбовская обл., 393739
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Варвара
Александровка. Тамбовская обл., 393739
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: не указана
Александровка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно