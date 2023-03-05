Куприян Михайлов Ляхов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1768
Жена: Ляхова Евдокия Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Чеботарева Федосья Куприянова
Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Прытнова Анна Куприянова
Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова
Смерть
Около 1819
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область