Куприян Михайлов Ляхов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприян Михайлов Ляхов

Куприян Михайлов Ляхов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1768

Жена: Ляхова Евдокия Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ляхов Спиридон Куприянов

Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Чеботарева Федосья Куприянова

Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Прытнова Анна Куприянова

Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Давыдова

Смерть
Около 1819
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область