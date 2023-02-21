Филиппов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2003
Сын: Филиппов Никита Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.?
Дочь: Филиппова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Филиппова Виктория Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно