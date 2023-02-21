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Филиппов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2003

Сын: Филиппов Никита Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.?

Дочь: Филиппова Вероника Александровна

Мать ребёнка: Филиппова Виктория Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Виктория Ивановна