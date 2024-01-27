Бабышева (Косолапова) Екатерина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Косолапов Иван
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Новоивановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косолапов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно