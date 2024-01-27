Бабышева (Косолапова) Екатерина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева (Косолапова) Екатерина Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Косолапов Иван Иванович

Отец ребёнка: Косолапов Иван

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Новоивановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабышев Babashoff Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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