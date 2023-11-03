Иванов Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Иванов? Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Анисья Карпова
Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Сорокина Матрона Карповна
Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Пелагея Карпова
Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Петрова
Смерть
Неизвестно