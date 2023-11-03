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Иванов Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Иванов? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Иванов Василий Карпов

Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Анисья Карпова

Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Сорокина Матрона Карповна

Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Пелагея Карпова

Мать ребёнка: Иванова Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Петрова

Смерть
Неизвестно
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