Гуревич Давид Меерович (Маркович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Давид Меерович (Маркович)

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

16.11.1925

Дата смерти

04.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1925

Отец: Гуревич Марк Давидович

Мать: Гуревич Ева Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
С 1947 по 1950
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
заочно 3 курса. | 3 курса | Физико-математический факультет Гос. Университета.
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Занина Клара Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор. Зав кафедрой «Технологии машиностроения» в Иркутском политехническом институте. Заслуженный изобретатель
Смерть
04.12.1997
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск Еврейское Новоленинское
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