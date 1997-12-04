Гуревич Давид Меерович (Маркович)
Место рождения
Дата рождения16.11.1925
Дата смерти04.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1925
Отец: Гуревич Марк Давидович
Мать: Гуревич Ева Иосифовна
Образование
С 1947 по 1950
заочно 3 курса. | 3 курса | Физико-математический факультет Гос. Университета.
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Занина Клара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор. Зав кафедрой «Технологии машиностроения» в Иркутском политехническом институте. Заслуженный изобретатель
Смерть
04.12.1997
Похороны
Неизвестно
Иркутск Еврейское Новоленинское