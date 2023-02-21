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Чернаков Елисей Александрович

Место рождения

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии

Дата рождения

1850

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Чернаков Александр

Мать: не указана

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чернаков Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

в дер. Лабашка Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чернакова Анастасия Елисеевна

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чернаков Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Чернакова Феозва Елисеевна

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чернаков Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чернакова Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Чернакова Марфа Елисеевна

Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна

дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Смерть
1900