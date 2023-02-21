Чернаков Елисей Александрович
Место рождениядер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Дата рождения1850
Дата смерти1900
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Чернаков Александр
Мать: не указана
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чернаков Андрей Елисеевич
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
в дер. Лабашка Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чернакова Анастасия Елисеевна
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чернаков Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Чернакова Феозва Елисеевна
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чернаков Михаил Елисеевич
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чернакова Ирина Елисеевна
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Чернакова Марфа Елисеевна
Мать ребёнка: Чернакова Параскева Игнатьевна
дер. Лабажская Ровдинского района Архангельской губернии
Смерть
1900