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Насыбуллина Бибиэсрар Каримулловна
Насыбуллина Бибиэсрар Каримулловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.1924
Дата смерти
03.05.2002
Пол
Женский
Отец
Каримулла
1898 г.р.
Мать
Тахира
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец:
Каримулла
Мать:
Тахира
Смерть
03.05.2002
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