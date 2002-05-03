Насыбуллина Бибиэсрар Каримулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасыбуллина Бибиэсрар Каримулловна

Насыбуллина Бибиэсрар Каримулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

03.05.2002

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Каримулла

Мать: Тахира

Смерть
03.05.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close