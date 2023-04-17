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Володина Митяшина Валентина Иванович
Володина Митяшина Валентина Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.1939
Пол
Женский
Отец
Митяшин Иван Павлович
1906 г.р.
Мать
Митяшина Смирнова Наталья Илинична
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Отец:
Митяшин Иван Павлович
Мать:
Митяшина Смирнова Наталья Илинична
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