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Володина Митяшина Валентина Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Митяшин Иван Павлович

Мать: Митяшина Смирнова Наталья Илинична