Мордакина Аксинья Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милакина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милакина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милакина Нина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милакин Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милакин Николай
Смерть
Неизвестно