Мордакина Аксинья Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордакина Аксинья Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордакин Елизар Васильевич

Мать: Мордакина Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милакина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милакина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милакин Петр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милакин Федор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милакин Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милакина Нина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милакин Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милакин Николай

Смерть
Неизвестно
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