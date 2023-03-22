Тупицина (Жолтышева) Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицина (Жолтышева) Анфиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Тупицын Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тупицин Николай Степанович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Тупицин Николай Степанович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тупицин Николай Степанович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масальская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тупицин Николай Степанович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно