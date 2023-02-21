Межин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Межин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межина Маргарита Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Межина Альфира