Межин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Межин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Межина Маргарита Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Межина Альфира