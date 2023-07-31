Лифанов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1918
Дата смерти01.02.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1918
Отец: Лифанов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1946
Дочь: Седова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лифанова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
21.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
23.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
01.02.1994