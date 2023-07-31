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Лифанов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1918

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1918

Отец: Лифанов Михаил Петрович

Мать: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
06.05.1946

Дочь: Седова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лифанова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
21.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лифанова Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лифанова Александра Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
01.02.1994