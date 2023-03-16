Chiplakov Kostas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиChiplakov Kostas

Chiplakov Kostas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Chiplakov Nikolas

Мать: не указана

Смерть
1935