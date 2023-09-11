Бычек Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1956
Дочь: Михайлова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.09.1960
Дочь: Шестакова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Бескровцева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно