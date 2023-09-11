Бычек Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычек Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1956

Дочь: Михайлова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.1960

Дочь: Шестакова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Бескровцева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Бычек Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычек Анастасия Григорьевна

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