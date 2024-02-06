Рытова (Плаксина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытов Крнстантин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рытов Юрий
Отец ребёнка: Рытов Крнстантин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытов Крнстантин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рытов Крнстантин
Смерть
Неизвестно