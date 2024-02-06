Рытова (Плаксина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытова (Плаксина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Василий

Мать: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Крнстантин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рытов Юрий

Отец ребёнка: Рытов Крнстантин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Крнстантин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рытов Крнстантин

Смерть
Неизвестно
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